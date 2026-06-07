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Греция. Суперлига
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Панатинаикос
Сотирис Контурис
Статистика
€ 1,50 млн
Сотирис Контурис - статистика
Панатинаикос
24 февраля 2005 (21)
#18 | Полузащитник
183 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
2 : 2
04.06.2026
Греция
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
10
0
0
0
0
Панетоликос
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
2 : 2
17.05.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
1 : 0
13.05.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 1
10.05.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
03.05.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
0 : 2
19.04.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Панатинаикос
0 : 0
15.03.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Левадиакос
1 : 4
08.03.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
4 : 1
04.03.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
3 : 1
01.03.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
ОФИ
0 : 2
22.02.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Панатинаикос
1 : 1
15.02.2026
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
Олимпиакос
0 : 1
08.02.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 19 тур
Панатинаикос
3 : 0
01.02.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
3 : 0
11.01.2026
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
0 : 1
08.12.2025
Панетоликос
1' - 90'
50'
Греция. Суперлига, 12 тур
Панетоликос
0 : 1
30.11.2025
Олимпиакос
1' - 90'
60'
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
1 : 1
22.11.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
3 : 0
08.11.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
АЕК
1 : 0
02.11.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
1 : 1
25.10.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Левадиакос
6 : 0
05.10.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 2
28.09.2025
Панатинаикос
44' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
20.09.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
1 : 2
13.09.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
0 : 2
30.08.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
0 : 2
23.08.2025
Атромитос
84' - 90'
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