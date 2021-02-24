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Неманья Рнич
Статистика
Неманья Рнич - статистика
Завершил карьеру
30 сентября 1984 (41), Белград
#15 | Защитник
179 см | 75 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Австрия. Бундеслига 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Тоттенхэм
4 : 0
24.02.2021
Вольфсберг
79' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Вольфсберг
1 : 4
18.02.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Вольфсберг
1 : 0
10.12.2020
Фейеноорд
68' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
03.12.2020
Вольфсберг
81' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Вольфсберг
0 : 3
26.11.2020
Динамо Загреб
46' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Фейеноорд
1 : 4
29.10.2020
Вольфсберг
67' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Вольфсберг
1 : 1
22.10.2020
ЦСКА
Был в запасе
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