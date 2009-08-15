Хендрик Ханэ - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Ханэ
|Команда
|Бабельсберг 03
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Ханэ
|Команда
|Бабельсберг 03
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:2
|Гамбург (Гамбург)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|13.09.2009
|71' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Майнц (Майнц)