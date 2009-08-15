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    Хендрик Ханэ - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Хендрик
    Фамилия Ханэ
    Команда Бабельсберг 03
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 173
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2009 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:2 Гамбург (Гамбург)
    31.10.2009 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    24.10.2009 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Штутгарт (Штутгарт)
    17.10.2009 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    26.09.2009 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 4:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    19.09.2009 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    13.09.2009 71' -90' Вердер (Бремен) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.08.2009 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Майнц (Майнц)
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