Рой Конту - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Конту
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Конту
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|1' -73'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Осер (Осер)
|23.11.2010
|1' -82'
|Осер (Осер)
|0:2
|Милан (Милан)
|03.11.2010
|1' -81'
|Осер (Осер)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|19.10.2010
|1' -79'
|Аякс (Амстердам)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.09.2010
|1' -46'
|Осер (Осер)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|25.08.2010
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.08.2010
|70' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Осер (Осер)