Саймон Эбоног
Статистика
€ 1 млн
Саймон Эбоног - статистика
Гавр
16 августа 2004 (21), Яунде
#26 | Полузащитник
180 см
Франция | Камерун
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
08.03.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Гавр
0 : 1
28.02.2026
ПСЖ
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
2 : 0
22.02.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2 : 1
15.02.2026
Тулуза
1' - 65'
55'
Главные новости
Номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
09:01
Реакция Гвардиолы на разгром от «Реала»
08:40
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
08:30
Арбелоа прокомментировал разгром «Манчестер Сити»
08:16
Сафонов и Хайкин победили в ЛЧ, состав сборной России, ЧМ-2026 потерял участника и другие новости
02:00
Винисиус повторил рекорд Роналду
01:40
Вальверде прокомментировал хет-трик в ворота «Манчестер Сити»
01:34
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Спортинг» – 3:0!
00:57
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Челси» – 5:2!
00:55
4
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде
00:53
5
