Алексей Площадный
Статистика
€ 150 тыс
Алексей Площадный - статистика
Ноа
21 апреля 2004 (21)
#92 | Вратарь
191 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 1/16 финала
Ноа
1 : 0
19.02.2026
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Ари выразил восхищение Путиным
13:46
13:46
2
Юран ответил на предложение включить Мостового в свой штаб
13:25
13:25
Самолет «Динамо» вместо Москвы приземлился в Петербурге
13:03
13:03
3
Названа слабейшая линия «Спартака»
12:36
12:36
8
Аленичев отреагировал на мнение, что лучший игрок века в России не он, а Аршавин
12:11
12:11
8
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
11:34
17
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
11:00
6
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
10:34
3
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
10:05
3
