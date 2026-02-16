Введите ваш ник на сайте
Уго Ринкон
Статистика
€ 2,50 млн
Уго Ринкон - статистика
Жирона
27 января 2003 (23)
#2 | Защитник
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
21
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 24 тур
Жирона
2 : 1
16.02.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 1
08.02.2026
Жирона
1' - 90'
2'
Испания. Примера, 22 тур
Овьедо
1 : 0
31.01.2026
Жирона
69' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
1 : 1
26.01.2026
Хетафе
1' - 82'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
0 : 2
16.01.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
1 : 0
10.01.2026
Осасуна
1' - 80'
79'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 2
04.01.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
0 : 3
21.12.2025
Атлетико
61' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
12.12.2025
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
3 : 0
07.12.2025
Жирона
72' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
1 : 1
30.11.2025
Реал
1' - 72'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 1
23.11.2025
Жирона
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1 : 0
08.11.2025
Алавес
85' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
2 : 1
31.10.2025
Жирона
76' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
3 : 3
25.10.2025
Овьедо
59' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
2 : 1
18.10.2025
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
2 : 1
04.10.2025
Валенсия
23' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
0 : 0
26.09.2025
Эспаньол
1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
23.09.2025
Жирона
1' - 86'
Испания. Примера, 5 тур
Жирона
0 : 4
20.09.2025
Леванте
46' - 90'
62'
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
1 : 1
14.09.2025
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Жирона
0 : 2
30.08.2025
Севилья
64' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
5 : 0
24.08.2025
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
58' - 90'
