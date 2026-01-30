Введите ваш ник на сайте
€ 1,20 млн

Джамал Харкасс - статистика

Дамак
24 ноября 1995 (30), Фигиг
#15 | Защитник
186 см
Марокко
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Неом
3 : 0
30.01.2026
Дамак
1' - 90'
30'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хазм
2 : 1
26.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
1 : 2
21.01.2026
Аль-Наср
1' - 90'
68'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
1 : 1
13.01.2026
Аль-Иттихад
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дамак
16
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Неом
3 : 0
30.01.2026
Дамак
1' - 90'
30'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хазм
2 : 1
26.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
1 : 2
21.01.2026
Аль-Наср
1' - 90'
68'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
1 : 1
13.01.2026
Аль-Иттихад
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
0 : 2
04.01.2026
Аль-Хиляль
1' - 64'
63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
27.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
0 : 0
22.11.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
71'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Рияд
1 : 1
06.11.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
1 : 1
30.10.2025
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
25.10.2025
Дамак
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
6 : 1
19.10.2025
Дамак
1' - 90'
53'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
1 : 3
26.09.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд
2 : 1
18.09.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
1 : 1
28.08.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
90'
