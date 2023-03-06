Эсеола - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Адеринсола
|Отчество
|Хабиб
|Фамилия
|Эсеола
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|81
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Адеринсола
|Отчество
|Хабиб
|Фамилия
|Эсеола
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|54' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|54'