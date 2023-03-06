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    Эсеола - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Адеринсола
    Отчество Хабиб
    Фамилия Эсеола
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июня 1991 (31 год)
    Рост 189
    Вес 81
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 54' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    54'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 54' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    54'
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