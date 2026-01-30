Введите ваш ник на сайте
Рамиро Энрике - статистика

Аль-Холуд
4 мая 2001 (24), Бурзако
#18 | Нападающий
171 см
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Холуд
17
10
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Холуд
0 : 3
30.01.2026
Аль-Наср
1' - 78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Холуд
1 : 2
24.01.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
16'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Фат
2 : 5
20.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
12, 81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Холуд
0 : 1
17.01.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Холуд
0 : 4
09.01.2026
Аль-Иттихад
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фейха
0 : 5
03.01.2026
Аль-Холуд
1' - 79'
44'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Холуд
1 : 3
31.12.2025
Аль-Хиляль
1' - 83'
45'
81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 2
26.12.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Холуд
1 : 2
21.11.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
3'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
06.11.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
71'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Холуд
2 : 3
30.10.2025
Неом
1' - 90'
82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Рияд
1 : 0
23.10.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Холуд
5 : 1
17.10.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
24'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
25.09.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
48'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд
2 : 1
18.09.2025
Дамак
1' - 90'
11'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Наср
2 : 0
14.09.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
90'
