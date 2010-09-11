|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|6
|-8
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.11.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.11.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|29.10.2010
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.10.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.10.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.09.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.08.2010
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)