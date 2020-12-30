Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Рональд Ссекиганда - статистика

13 сентября 1995 (30), Кампала
#19 | Полузащитник
195 см
Уганда
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Уганда
1 : 3
30.12.2025
Нигерия
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Уганда
1 : 1
27.12.2025
Танзания
90' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Тунис
3 : 1
23.12.2025
Уганда
Был в запасе
Главные новости
«Реал» отказался от зимних трансферов: известна причина
18:06
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
17:45
3
«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы
17:31
4
Хаби Алонсо готов прервать отпуск только ради одного клуба
16:56
1
Канчельскис назвал игрока РПЛ, способного помочь «Манчестер Юнайтед»
16:47
1
Реакция Газизова на обвинения в неосновательном обогащении
16:38
2
Карседо сделает в «Спартаке» капитанский совет из шести футболистов
16:16
2
Пономарев – о «Зените»: «Надо сушить лапки»
16:04
10
Онопко уточнил свое резонансное высказывание о сорвавшемся трансфере в «Барселону»
15:54
ЦСКА избавился от еще одного аргентинца
15:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 