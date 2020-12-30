Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Исаак Мулеме - статистика

Виктория Жижков
10 октября 1992 (33), Кампала
#20 | Защитник
167 см
Уганда
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Уганда
1 : 3
30.12.2025
Нигерия
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Уганда
1 : 1
27.12.2025
Танзания
Был в запасе
Главные новости
Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся
17:45
2
Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»
17:33
1
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»
16:53
2
Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов»
16:39
1
Саусь определился с номером в «Спартаке»
16:27
3
Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»
16:01
1
УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций
15:43
46
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
14:51
4
2 игрока покидают сбор «Спартака» в ОАЭ
14:47
4
Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам
13:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 