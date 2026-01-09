Введите ваш ник на сайте
€ 1 млн

Юри Табатадзе - статистика

Кадис
29 ноября 1999 (26), Кутаиси
#12 | Нападающий
183 см
Грузия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 21 тур
Кадис
3 : 2
09.01.2026
Спортинг
64' - 90'
72'
90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
2 : 2
04.01.2026
Кадис
70' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 19 тур
Кадис
2 : 0
21.12.2025
Кастельон
53' - 90'
