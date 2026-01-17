Введите ваш ник на сайте
Статистика
€ 1,50 млн
Йовон Макама - статистика
Норвич Сити
2 февраля 2004 (21), Ноттингем
#24 | Нападающий
184 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рексхэм
1 : 2
17.01.2026
Норвич Сити
1' - 90'
58'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
5 : 1
11.01.2026
Уолсолл
1' - 59'
24, 48, 55'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Норвич Сити
0 : 2
04.01.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2026
Норвич Сити
61' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
0 : 1
29.12.2025
Уотфорд
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
26.12.2025
Чарльтон
1' - 84'
61'
64'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
1 : 1
20.12.2025
Норвич Сити
1' - 90'
85'
86'
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
24
10
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рексхэм
1 : 2
17.01.2026
Норвич Сити
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Норвич Сити
0 : 2
04.01.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2026
Норвич Сити
61' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
0 : 1
29.12.2025
Уотфорд
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
26.12.2025
Чарльтон
1' - 84'
61'
64'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
1 : 1
20.12.2025
Норвич Сити
1' - 90'
85'
86'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
2 : 1
13.12.2025
Саутгемптон
1' - 90'
48, 61'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
09.12.2025
Норвич Сити
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
3 : 2
06.12.2025
Норвич Сити
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2025
Оксфорд
1' - 75'
29'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бирмингем Сити
4 : 1
22.11.2025
Норвич Сити
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
1 : 2
08.11.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
05.11.2025
Норвич Сити
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
0 : 2
01.11.2025
Халл Сити
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 1
25.10.2025
Норвич Сити
1' - 82'
42'
81'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
1 : 0
21.10.2025
Норвич Сити
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Норвич Сити
0 : 1
18.10.2025
Бристоль Сити
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
05.10.2025
Норвич Сити
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Норвич Сити
0 : 1
01.10.2025
Вест Бромвич
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 1
27.09.2025
Норвич Сити
1' - 54'
26'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
2 : 3
20.09.2025
Рексхэм
64' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ковентри
1 : 1
13.09.2025
Норвич Сити
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
0 : 2
30.08.2025
Норвич Сити
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
1 : 2
16.08.2025
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Норвич Сити
1 : 2
09.08.2025
Миллуолл
84' - 90'
