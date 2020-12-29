Введите ваш ник на сайте
Дэвид Хамансенья Хамансенья - статистика

Леганес
24 июня 2007 (18)
#35 | Защитник
181 см
Замбия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
1' - 90'
85'
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Group Stage
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
1' - 90'
