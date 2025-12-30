Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лео Шахар - статистика

Ньюкасл
18 марта 2007 (18)
#61 | Защитник
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1 : 3
30.12.2025
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
26.12.2025
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл
2 : 2
20.12.2025
Челси
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Ньюкасл
2 : 1
17.12.2025
Фулхэм
Был в запасе
Главные новости
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Мне позвонили и сказали: «Есть вот такие варианты»
Вчера, 23:28
1
Раскрыто имя нового тренера «Челси» – он уже прилетел в Лондон
Вчера, 23:18
«Сложно объяснить мое решение»: Карседо впервые высказался о назначении в «Спартак»
Вчера, 23:11
4
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича на матче с «Манчестер Сити»
Вчера, 22:50
Карседо объявил об уходе из «Пафоса» – он возглавит «Спартак»
Вчера, 22:37
АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Челси» на 94-й минуте
Вчера, 22:30
1
ФотоНазвана стоимость особняка Роналду под Лиссабоном с кранами из чистого золота
Вчера, 22:09
Аморим намекнул, когда уйдет из «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:55
1
Стал известен срок контракта Карседо со «Спартаком»
Вчера, 20:49
5
«Зенит» получил новое предложение по Жерсону от «Крузейро»
Вчера, 20:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 