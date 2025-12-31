Введите ваш ник на сайте
€ 75 тыс

Фернандо Чамбоко - статистика

Блэк Буллз
15 июня 1998 (27)
#4 | Защитник
180 см
Мозамбик
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
79' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
24.12.2025
Мозамбик
Был в запасе
18+
