МК Алжир
Мохамед Зуграна
Статистика
Мохамед Зуграна - статистика
МК Алжир
29 октября 2001 (24)
#12 | Полузащитник
177 см
Буркина-Фасо
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 2 тур
Алжир
1 : 0
28.12.2025
Буркина-Фасо
1' - 46'
Кубок африканских наций, 1 тур
Буркина-Фасо
2 : 1
24.12.2025
Экваториальная Гвинея
Был в запасе
Главные новости
Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак», Пьянич закончил карьеру, 957-й гол Роналду и другие новости
01:45
Ташуев – о назначении в «Енисей»: «Сослали меня в Сибирь»
01:23
1
АПЛ. «Арсенал» разнес «Астон Виллу» Эмери, «МЮ» не справился с последней командой лиги
01:13
Кутепов охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
00:40
Защитник сборной Англии Гехи сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»
00:12
Канчельскис назвал условие для перехода Баринова в «Спартак»
Вчера, 23:45
Писарев рассказал, как попал в ДТП с Шалимовым: «Фонтан крови плескал знатный»
Вчера, 23:34
Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-триков
Вчера, 23:23
Аршавин раскрыл подробности празднования 30-летия Радимова: «Короче, были все в дрова»
Вчера, 22:43
2
957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков
Вчера, 22:27
Все новости
