Игорь Бугаев - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Бугаев
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Бугаев
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Молдавия
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.09.2017
|Был в запасе
|Молдавия
|0:2
|Уэльс
|02.09.2017
|81' -90'
|Сербия
|3:0
|Молдавия
|11.06.2017
|Был в запасе
|Молдавия
|2:2
|Грузия
|24.03.2017
|1' -90'
|Австрия
|2:0
|Молдавия
|12.11.2016
|1' -90'
|Грузия
|1:1
|Молдавия
|09.10.2016
|1' -90'
|Молдавия
|1:3
|Ирландия
|45' 88'
|06.10.2016
|1' -90'
|Молдавия
|0:3
|Сербия
|05.09.2016
|75' -90'
|Уэльс
|4:0
|Молдавия