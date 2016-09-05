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    Игорь Бугаев - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Игорь
    Фамилия Бугаев
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2017 Был в запасе Молдавия 0:2 Уэльс
    02.09.2017 81' -90' Сербия 3:0 Молдавия
    11.06.2017 Был в запасе Молдавия 2:2 Грузия
    24.03.2017 1' -90' Австрия 2:0 Молдавия
    12.11.2016 1' -90' Грузия 1:1 Молдавия
    09.10.2016 1' -90' Молдавия 1:3 Ирландия
    45' 88'
    06.10.2016 1' -90' Молдавия 0:3 Сербия
    05.09.2016 75' -90' Уэльс 4:0 Молдавия
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