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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Грузия
Молдова - Грузия: обзор матча 11 июня 2017
Молдова
11.06.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
2 : 2
Завершен
Грузия
15'
Р. Гынсарь
36'
А. Дедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Грузия
89'
Желтая карточка
Д. Канкава
Желтая карточка
В. Бордиян
88'
Замена
А. Кожокарь
️️️️
К. Карп
80'
79'
Желтая карточка
Г. Арабидзе
ГОЛ! 2:0!
А. Дедов
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гынсарь
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
13
Александр Антонюк
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
9
Евгений Чеботару
ПП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЛП
20
Джаба Канкава
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Максим Михайлов
ЦП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
3-1-3-1
12
Намашко
0
Бордиян
5
Посмак
6
Епуряну
22
Карп
13
Антонюк
11
Гынсарь
9
Чеботару
10
Дедов
1-3-1-1
13
Макаридзе
4
Кашия
20
Канкава
6
Даушвили
22
Наваловский
0
Арабидзе
14
Двалишвили
22
Карп
13
Кожокарь
13
Кожокарь
22
Карп
Остались в запасе
Молдова
Грузия
23
Сергей Пащенко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
13
Роин Квасхвадзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Остались в запасе
23
Сергей Пащенко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Остались в запасе
13
Роин Квасхвадзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Главный тренер
Лилиан Попеску
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Статистика матча Молдова - Грузия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
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Молдова
Грузия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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