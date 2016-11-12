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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Молдова
Грузия - Молдова: обзор матча 12 ноября 2016
Грузия
12.11.2016, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Молдова
16'
В. Казаишвили
78'
А. Гацкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Молдова
90'
+3
Желтая карточка
И. Жардан
Желтая карточка
Д. Схиртладзе
88'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
84'
Замена
Д. Схиртладзе
️️️️
В. Казаишвили
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Гацкан
Пас отдал
А. Антонюк
77'
Замена
Г. Андроник
️️️️
М. Михайлов
Замена
В. Двалишвили
️️️️
В. Гвилия
72'
70'
Замена
А. Антонюк
️️️️
Е. Сидоренко
Замена
Д. Канкава
️️️️
Г. Квилитая
64'
56'
Желтая карточка
В. Бордиян
41'
Замена
В. Головатенко
️️️️
П. Рацу
26'
Желтая карточка
М. Михайлов
Желтая карточка
М. Даушвили
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Казаишвили
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
21
Валериан Гвилия
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
19
Максим Михайлов
АП
8
Александр Гацкан
ПП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Давид Схиртладзе
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
0
Джаба Липартия
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Адриан Кашкавал
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Раду Гынсарь
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
4-5-1
1
Лория
4
Кашия
22
Наваловский
2
Какабадзе
5
Кверквелия
21
Гвилия
15
Окриашвили
8
Казаишвили
6
Даушвили
11
Чантурия
11
Квилитая
3-2-1-1-2
1
Чебану
6
Епуряну
5
Посмак
20
Рацу
16
Болохан
0
Бордиян
8
Гацкан
19
Михайлов
20
Сидоренко
21
Бугаев
8
Казаишвили
18
Схиртладзе
18
Схиртладзе
8
Казаишвили
11
Квилитая
20
Канкава
20
Канкава
11
Квилитая
21
Гвилия
14
Двалишвили
14
Двалишвили
21
Гвилия
20
Рацу
4
Головатенко
4
Головатенко
20
Рацу
20
Сидоренко
13
Антонюк
13
Антонюк
20
Сидоренко
19
Михайлов
17
Андроник
17
Андроник
19
Михайлов
Остались в запасе
Грузия
Молдова
0
Нукри Ревишвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Кобахидзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
0
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
18
Владислав Иванов
ЦФ
12
Станислав Намашко
ВР
15
Адриан Кашкавал
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Раду Гынсарь
ЦП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Игорь Добровольский
Остались в запасе
0
Нукри Ревишвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Кобахидзе
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
0
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
18
Владислав Иванов
ЦФ
12
Станислав Намашко
ВР
15
Адриан Кашкавал
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Раду Гынсарь
ЦП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Игорь Добровольский
Статистика матча Грузия - Молдова
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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