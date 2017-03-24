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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Молдова
Австрия - Молдова: обзор матча 24 марта 2017
Австрия
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
75'
М. Арнаутович
90'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Молдова
Замена
М. Зуттнер
️️️️
М. Арнаутович
90'
+3
90'
Замена
М. Михайлов
️️️️
В. Болохан
ГОЛ! 2:0!
М. Харник
90'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
88'
Замена
М. Харник
️️️️
Г. Бургшталлер
82'
80'
Замена
П. Рацу
️️️️
В. Головатенко
76'
Желтая карточка
А. Гацкан
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Алаба
75'
Замена
М. Янко
️️️️
В. Лазаро
69'
62'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
А. Антонюк
Желтая карточка
М. Арнаутович
28'
25'
Желтая карточка
В. Головатенко
14'
Желтая карточка
Р. Гынсарь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Давид Алаба
ЛП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
13
Александр Антонюк
ЦП
11
Раду Гынсарь
АП
9
Евгений Чеботару
ПП
10
Александр Дедов
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Австрия
12
Андреас Луксе
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
4
Максим Потырнике
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Максим Михайлов
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
4-4-2
1
Линднер
3
Драгович
15
Предль
4
Хинтереггер
22
Лазаро
8
Алаба
9
Забитцер
10
Юнузович
6
Илсанкер
30
Бургшталлер
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
12
Намашко
16
Болохан
6
Епуряну
5
Посмак
4
Головатенко
8
Гацкан
9
Чеботару
13
Антонюк
11
Гынсарь
21
Бугаев
10
Дедов
7
Арнаутович
13
Зуттнер
13
Зуттнер
7
Арнаутович
30
Бургшталлер
11
Харник
11
Харник
30
Бургшталлер
22
Лазаро
21
Янко
21
Янко
22
Лазаро
4
Головатенко
20
Рацу
20
Рацу
4
Головатенко
13
Антонюк
7
Ионицэ
7
Ионицэ
13
Антонюк
16
Болохан
19
Михайлов
19
Михайлов
16
Болохан
Остались в запасе
Австрия
Молдова
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
18
Владислав Иванов
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
4
Максим Потырнике
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Остались в запасе
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
18
Владислав Иванов
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
4
Максим Потырнике
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Игорь Добровольский
Статистика матча Австрия - Молдова
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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