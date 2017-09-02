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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Молдова
Сербия - Молдова: обзор матча 02 сентября 2017
Сербия
02.09.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
3 : 0
Завершен
Молдова
20'
М. Гачинович
30'
А. Коларов
81'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Молдова
Замена
А. Прийович
️️️️
А. Митрович
82'
81'
Замена
И. Бугаев
️️️️
Г. Антон
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Костич
81'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Н. Матич
77'
75'
Замена
К. Карп
️️️️
А. Кожокарь
Замена
А. Льяич
️️️️
Д. Тадич
66'
59'
Замена
А. Антонюк
️️️️
Е. Кочук
ГОЛ! 2:0!
А. Коларов
Пас отдал
М. Гачинович
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Гачинович
Пас отдал
Ф. Костич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
10
Евгений Кочук
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
18
Георгий Антон
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
21
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Александар Прийович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
0
Александр Пащенко
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райкович
4
Коларов
6
Иванович
19
Максимович
5
Настасич
21
Матич
6
Гудель
11
Костич
7
Гачинович
10
Тадич
9
Митрович
4-5-1
1
Чебану
6
Епуряну
5
Посмак
2
Армаш
10
Кочук
13
Кожокарь
9
Чеботару
18
Антон
7
Ионицэ
11
Гынсарь
10
Дедов
21
Матич
3
Радойя
3
Радойя
21
Матич
10
Тадич
22
Льяич
22
Льяич
10
Тадич
9
Митрович
8
Прийович
8
Прийович
9
Митрович
13
Кожокарь
22
Карп
22
Карп
13
Кожокарь
10
Кочук
13
Антонюк
13
Антонюк
10
Кочук
18
Антон
21
Бугаев
21
Бугаев
18
Антон
Остались в запасе
Сербия
Молдова
21
Александар Йованович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
21
Ягош Вукович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
18
Владислав Иванов
ЦФ
0
Александр Пащенко
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
21
Ягош Вукович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Остались в запасе
18
Владислав Иванов
ЦФ
0
Александр Пащенко
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Игорь Добровольский
Статистика матча Сербия - Молдова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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