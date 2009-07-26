|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|06.12.2009
|1' -56'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.11.2009
|1' -82'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|72'
|21.11.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2009
|69' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2009
|1' -8'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|22.08.2009
|55' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|61'
|09.08.2009
|1' -62'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|26.07.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|17.07.2009
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)