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    Николай Казаченко - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Николаевич
    Фамилия Казаченко
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 16 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    25.10.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    36'
    19.10.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    11.10.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.10.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.09.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    14.09.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    75'
    07.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    84'
    01.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    22.08.2015 1' -85' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    18.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    12.08.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 Терек-2 (Грозный)
    04.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    82'
    28.07.2015 68' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:3 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.07.2015 90' -90' Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
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