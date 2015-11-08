Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Казаченко - статистика

Завершил карьеру
10 сентября 1986 (40)
#3 | Защитник
178 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Ростов
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
СКА-Ростов
1 : 1
08.11.2015
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
СКА-Ростов
1 : 2
25.10.2015
Афипс
1' - 90'
36'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Краснодар-2
1 : 0
19.10.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
СКА-Ростов
0 : 0
11.10.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Алания
0 : 3
04.10.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Ангушт
1 : 0
28.09.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
СКА-Ростов
1 : 0
21.09.2015
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
МИТОС
1 : 0
14.09.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
75'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
СКА-Ростов
1 : 3
07.09.2015
Спартак-Нальчик
1' - 90'
84'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Черноморец
2 : 2
01.09.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
СКА-Ростов
4 : 1
22.08.2015
Дружба
1' - 85'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Машук-КМВ
1 : 0
18.08.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
СКА-Ростов
2 : 1
12.08.2015
Терек-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Афипс
1 : 0
04.08.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
82'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
СКА-Ростов
0 : 3
28.07.2015
Краснодар-2
68' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Астрахань
0 : 2
19.07.2015
СКА-Ростов
90' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+