Андрес Кастрин - статистика

Севилья
26 мая 2003 (22)
#32 | Защитник
188 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
24.11.2025
Севилья
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 0
08.11.2025
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
01.11.2025
Севилья
1' - 90'
Главные новости
«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»
17:18
В ЦСКА сочли неверными три решения судей в матче со «Спартаком»
17:06
В «Динамо» оценили кандидатуру Бубнова на пост главного тренера
16:54
3
Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»
16:43
2
Стала известна ситуация с тренерской лицензией у Романова
16:28
1
«Зенит» заинтересовался игроком сборной России
16:18
3
Карпин высказался о жестком контроле за игроками
16:07
2
«Зенит» принял решение по Соболеву
15:55
6
Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА
15:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
15:25
1
Все новости
