Марк Агуадо
Статистика
€ 2 млн
Марк Агуадо - статистика
Эльче
22 февраля 2000 (25), Сарагоса
#8 | Полузащитник
182 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2025
Реал
1' - 83'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 1
07.11.2025
Реал Сосьедад
1' - 84'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 1
02.11.2025
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
25.10.2025
Эльче
1' - 70'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2025
Реал
1' - 83'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 1
07.11.2025
Реал Сосьедад
1' - 84'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 1
02.11.2025
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
25.10.2025
Эльче
1' - 70'
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
0 : 0
19.10.2025
Атлетик
1' - 75'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
3 : 1
05.10.2025
Эльче
1' - 77'
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2 : 1
28.09.2025
Сельта
81' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 1
25.09.2025
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 0
21.09.2025
Овьедо
87' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
2 : 0
29.08.2025
Леванте
1' - 70'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 1
23.08.2025
Эльче
1' - 85'
Испания. Примера, 1 тур
Эльче
1 : 1
18.08.2025
Бетис
1' - 65'
