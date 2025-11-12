Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хапоэль Ирони
Адриан Угарриса
Статистика
Адриан Угарриса - статистика
Хапоэль Ирони
1 января 1997 (28), Лима
#9 | Нападающий
185 см
Перу
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
12.11.2025
Перу
1' - 60'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Перу
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
12.11.2025
Перу
1' - 60'
Главные новости
Сборная России упустила победу, кандидаты на замену Станковичу, топ-назначение в «Локо», рекорд Дзюбы под угрозой и другие новости
01:50
Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу
01:23
Видео
Карпин проанализировал голевую ошибку Сафонова
00:52
2
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»
00:45
4
Видео
Реакция Юрана на голевую ошибку Сафонова
00:32
Карпин отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Динамо»
00:24
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Перу
00:12
Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу
Вчера, 23:58
2
Видео
Карпин высказался о пропущенном голе от сборной Перу
Вчера, 23:41
4
Видео
Пономарев раскритиковал Сафонова: «Кому нужен такой мухолов?»
Вчера, 23:11
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: