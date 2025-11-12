Введите ваш ник на сайте
Эрик Норьега - статистика

Гремио
22 октября 2001 (24), Нагоя
#19 | Защитник
185 см
Перу
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
12.11.2025
Перу
1' - 73'
57'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
1' - 90'
44'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
0 : 1
06.11.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
2 : 0
02.11.2025
Гремио
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
4 : 0
20.10.2025
Гремио
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
2 : 0
17.10.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Перу
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
12.11.2025
Перу
1' - 73'
57'
