Кристобаль - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Кристобаль
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Кристобаль
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2011
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Динамо (Киев)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|27.11.2011
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Карпаты (Львов)
|26.09.2011
|82' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|17.09.2011
|67' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:0
|10.09.2011
|71' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|28.08.2011
|70' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|83'
|13.08.2011
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)
|40'
|07.08.2011
|1' -58'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|31.07.2011
|1' -66'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Ворскла (Полтава)