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    Кристобаль - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Кристобаль
    Фамилия Маркес
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 7 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2011 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:1 Динамо (Киев)
    04.12.2011 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Карпаты (Львов)
    27.11.2011 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:5 Шахтер (Донецк)
    19.11.2011 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:2 Карпаты (Львов)
    26.09.2011 82' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Карпаты (Львов)
    17.09.2011 67' -90' Карпаты (Львов) 0:0
    10.09.2011 71' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Карпаты (Львов)
    28.08.2011 70' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Металлист (Харьков)
    83'
    13.08.2011 1' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    40'
    07.08.2011 1' -58' Динамо (Киев) 2:0 Карпаты (Львов)
    31.07.2011 1' -66' Карпаты (Львов) 0:2 Ворскла (Полтава)
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