€ 4 млн

Ильяс Чайра - статистика

Овьедо
2 февраля 2001 (24)
#7 | Нападающий
179 см
Марокко | Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Овьедо
0 : 0
03.11.2025
Осасуна
1' - 69'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
4 : 2
28.10.2025
Овьедо
99' - 120'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
3 : 3
25.10.2025
Овьедо
1' - 76'
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо
0 : 2
17.10.2025
Эспаньол
1' - 80'
