Ильяс Чайра
Статистика
€ 4 млн
Ильяс Чайра - статистика
Овьедо
2 февраля 2001 (24)
#7 | Нападающий
179 см
Марокко | Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Овьедо
0 : 0
03.11.2025
Осасуна
1' - 69'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
4 : 2
28.10.2025
Овьедо
99' - 120'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
3 : 3
25.10.2025
Овьедо
1' - 76'
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо
0 : 2
17.10.2025
Эспаньол
1' - 80'
Главные новости
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
Видео
РПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
1
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Бубнов жестко разнес тренера РПЛ: «Кто он такой?»
10:13
3
Юран сказал, чего не хватает «Спартаку»
10:00
4
54-я сборная мира предложила сыграть с Россией
09:53
1
Семин назвал лучшего футболиста первой части сезона – он из ЦСКА
09:27
1
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Ливерпуля»
09:12
В Испании сообщили о желании Флика покинуть «Барселону»
08:45
Все новости
