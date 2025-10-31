Введите ваш ник на сайте
€ 500 тыс

Алекс Опоку Сарфо - статистика

Пари НН
20 октября 2004 (21), Аккра
#6 | Полузащитник
188 см
Гана
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
31.10.2025
Пари НН
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
0 : 0
26.10.2025
Балтика
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пари НН
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
31.10.2025
Пари НН
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
0 : 0
26.10.2025
Балтика
1' - 90'
18+
