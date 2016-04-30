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Максим Бака
Статистика
Максим Бака - статистика
Завершил карьеру
2 июня 1983 (43)
#6 | Защитник
174 см | 68 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
3 : 2
30.04.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0 : 1
19.03.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5 : 1
06.03.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2 : 2
27.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
4 : 3
20.02.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
2 : 4
13.02.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3 : 0
22.08.2015
Генгам
1' - 90'
39'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0 : 1
15.08.2015
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 0
08.08.2015
Генгам
Был в запасе
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