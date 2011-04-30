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Рафаэль
Статистика
Рафаэль - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1980 (45), Блуменау
#5 | Защитник
183 см | 79 кг
Бразилия | Франция
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валансьен
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 1
30.04.2011
Валансьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
1 : 1
24.04.2011
Сошо
1' - 80'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
17.04.2011
Валансьен
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
1 : 1
09.04.2011
Нанси
46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.04.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
2 : 2
19.03.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 1
13.03.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Валансьен
0 : 0
26.02.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
2 : 2
19.02.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Валансьен
3 : 0
13.02.2011
Брест
58' - 90'
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