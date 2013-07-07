|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2013
|67' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|10.09.2013
|90' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|05.09.2013
|1' -38'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Уфа (Уфа)
|12'
|23.08.2013
|86' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.07.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|13.07.2013
|77' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|07.07.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:4
|Ротор (Волгоград)
|73'