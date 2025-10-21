Введите ваш ник на сайте
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Олимпиакос
Диогу Наскименту
Статистика
€ 3,50 млн
Диогу Наскименту - статистика
Олимпиакос
2 ноября 2002 (22), Лейрия
#8 | Полузащитник
166 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
6 : 1
21.10.2025
Олимпиакос
31' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 2
18.10.2025
Олимпиакос
73' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
2 : 1
05.10.2025
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 0
01.10.2025
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
3 : 2
27.09.2025
Левадиакос
1' - 90'
Главные новости
Кубок России. «Зенит» не пощадил «Оренбург» (6:0), с 6-й минуты играя в большинстве
22:25
2
Черчесов снял с себя ответственность за вылет «Ахмата» из Кубка России
21:37
3
Карпин прокомментировал 4:0 «Динамо» против «Крыльев Советов»
21:25
Видео
Дебютный гол 25-миллионного новичка «Зенита»
21:15
Видео
Феерический гол Горшкова со штрафного в ворота «Оренбурга»
21:06
2
Игрока «Оренбурга» удалили на 6-й минуте матча с «Зенитом»
20:56
13
Видео
Черчесова вывели из себя в Казани и заставили материться
20:41
7
Все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
20:29
1
Кубок России. «Ахмат» проиграл в серии пенальти «Рубину» и вылетел, команда Черчесова вела 2:0
20:13
2
Кубок России. «Динамо» устроило расправу «Крыльям Советов» (4:0), у Бабаева хет-трик
19:57
8
Все новости
