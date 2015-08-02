Роман Куклин - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Куклин
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Роман
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Куклин
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Чита (Чита)
|12.10.2015
|1' -64'
|Чита (Чита)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|09.10.2015
|63' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|03.10.2015
|77' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|29.09.2015
|9' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|41'
|19.09.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|09.09.2015
|88' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:4
|Чита (Чита)
|30.08.2015
|74' -90'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|14.08.2015
|86' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|02.08.2015
|1' -61'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Чита (Чита)
|37'
|30.07.2015
|Был в запасе
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:0
|Чита (Чита)
|22.07.2015
|1' -55'
|Чита (Чита)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|19.07.2015
|1' -46'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)