Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Куклин - статистика

Завершил карьеру
1 февраля 1985 (41)
#22 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чита
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Томь-2
1 : 1
19.10.2015
Чита
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
Чита
2 : 2
12.10.2015
Динамо Брл
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
Чита
0 : 1
09.10.2015
Новокузнецк
63' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
Сахалин
2 : 0
03.10.2015
Чита
77' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
Смена
1 : 1
29.09.2015
Чита
9' - 90'
41'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
Чита
2 : 1
19.09.2015
Якутия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
Сибирь-2
1 : 4
09.09.2015
Чита
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
Чита
3 : 1
30.08.2015
Сибирь-2
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур
Чита
2 : 1
14.08.2015
Сахалин
86' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 4 тур
Динамо Брл
1 : 0
02.08.2015
Чита
1' - 61'
37'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
Новокузнецк
2 : 0
30.07.2015
Чита
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Чита
0 : 1
22.07.2015
Иртыш
1' - 55'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур
Чита
0 : 1
19.07.2015
Томь-2
1' - 46'
Главные новости
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
1
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
2
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
1
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
2
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
6
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+