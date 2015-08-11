Иван Пузан - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Пузан
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Имя
|Иван
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Пузан
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2015
|1' -41'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|12.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Динамо (Барнаул)
|02.09.2015
|30' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.08.2015
|1' -46'
|Динамо (Барнаул)
|2:2
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|23.08.2015
|83' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|20.08.2015
|83' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|14.08.2015
|90' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|86' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.07.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)