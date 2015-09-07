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    Станислав Меланченко - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Станислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Меланченко
    Команда Дружба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 марта 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 4 -12 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 1:0 Дружба (Майкоп)
    01.11.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 0:3 Динамо (Ставрополь)
    26.10.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 4:1 Дружба (Майкоп)
    18.10.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    11.10.2015 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:0 Дружба (Майкоп)
    08.10.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 2:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.10.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 2:0 Дружба (Майкоп)
    28.09.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 2:2 Терек-2 (Грозный)
    14.09.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    07.09.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 0:1 Дружба (Майкоп)
    22.08.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    18.08.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 3:2 Ангушт (Назрань)
    12.08.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 3:1 Дружба (Майкоп)
    04.08.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 1:2 МИТОС (Новочеркасск)
    28.07.2015 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:0 Дружба (Майкоп)
    20.07.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
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