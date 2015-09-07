Станислав Меланченко - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Меланченко
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Меланченко
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|4
|-12
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Динамо (Ставрополь)
|26.10.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|22.08.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)