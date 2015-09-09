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    Дмитрий Рябов - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Леонидович
    Фамилия Рябов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 августа 1978 (44 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
    26.10.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 2:1 Волга (Ульяновск)
    20.10.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    08.10.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Динамо (Киров)
    03.10.2015 Был в запасе Зенит-Ижевск (Ижевск) 3:2 Динамо (Киров)
    27.09.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    19.09.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 1:1 Динамо (Киров)
    15.09.2015 1' -90' Динамо (Киров) 0:3 Челябинск (Челябинск)
    09.09.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:0 Динамо (Киров)
    03.09.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.08.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 3:0 Динамо (Киров)
    20.07.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
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