Юрий Конев - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Конев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Конев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|26.10.2015
|1' -88'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|1' -84'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|1' -81'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|03.10.2015
|1' -39'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|1' -66'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -74'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|76' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|55' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|61' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|58' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|82' -90'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -32'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|1' -65'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)