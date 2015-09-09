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    Юрий Конев - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Конев
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июля 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 15 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
    26.10.2015 1' -88' Динамо (Киров) 2:1 Волга (Ульяновск)
    20.10.2015 1' -84' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 1' -81' Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    08.10.2015 46' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Динамо (Киров)
    03.10.2015 1' -39' Зенит-Ижевск (Ижевск) 3:2 Динамо (Киров)
    27.09.2015 1' -66' Динамо (Киров) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    19.09.2015 1' -74' Носта (Новотроицк) 1:1 Динамо (Киров)
    15.09.2015 76' -90' Динамо (Киров) 0:3 Челябинск (Челябинск)
    09.09.2015 55' -90' Волга (Ульяновск) 1:0 Динамо (Киров)
    03.09.2015 61' -90' Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.08.2015 58' -90' Химик (Дзержинск) 3:0 Динамо (Киров)
    21.08.2015 82' -90' Динамо (Киров) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    10.08.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Динамо (Киров)
    03.08.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:1 Носта (Новотроицк)
    28.07.2015 1' -32' Челябинск (Челябинск) 3:0 Динамо (Киров)
    20.07.2015 1' -65' Динамо (Киров) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
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