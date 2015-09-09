Наиль Хабибуллин - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Наиль
|Отчество
|Раисович
|Фамилия
|Хабибуллин
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1979 (43 года)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Имя
|Наиль
|Отчество
|Раисович
|Фамилия
|Хабибуллин
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1979 (43 года)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|12
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|71'
|26.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|26'
|08.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|35'
|27.09.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|19.09.2015
|1' -42'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|75'
|09.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|02.09.2015
|1' -36'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|1' -68'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)