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    Наиль Хабибуллин - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Наиль
    Отчество Раисович
    Фамилия Хабибуллин
    Команда Носта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1979 (43 года)
    Рост 171
    Вес 67
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