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    Алексей Цыганцов - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Цыганцов
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 декабря 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.11.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    02.11.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    05.10.2022 1' -84' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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