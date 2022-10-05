Алексей Цыганцов - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Цыганцов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|60
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Цыганцов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|1' -84'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)