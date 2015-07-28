Юрий Кулешов - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кулешов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|75
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кулешов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|11
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2015
|33' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|45'
|14.09.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|84'
|07.09.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|24.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|03.08.2015
|1' -84'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|16'
|28.07.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|43'