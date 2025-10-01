Введите ваш ник на сайте
ПСЖ
Кентен Нджанту
Статистика
Кентен Нджанту - статистика
ПСЖ
23 июля 2007 (18)
#47 | Нападающий
182 см
Франция | Камерун
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
1 : 2
01.10.2025
ПСЖ
80' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
2 : 0
27.09.2025
Осер
62' - 90'
Главные новости
Внезапная отставка в «Динамо», Личка отказал «Спартаку», новые детали драки Смолова, продление Мантуана и другие новости
01:25
Список дисквалифицированных на 11-й тур РПЛ
01:15
Ташуев знает, как «Сочи» спастись от вылета: «Я подскажу, как это делается»
00:32
2
Только в одной топ-лиге бразильцев больше, чем в РПЛ
00:20
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
00:10
1
Названа команда-лидер сезона РПЛ по пробитым пенальти
Вчера, 23:41
4
Фото
Радимов сфотографировался с самой сексуальной спортивной ведущей России
Вчера, 23:29
6
Бородин: «Аршавин зарабатывает до 90 миллионов рублей в год, но пытается сэкономить на собственных детях»
Вчера, 23:16
8
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:09
1
Фото
Грандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
Вчера, 22:37
3
Все новости
