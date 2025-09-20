Введите ваш ник на сайте
€ 3 млн

Жак Сиве - статистика

Рубин
29 июля 2001 (24)
#43 | Нападающий
186 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 2
20.09.2025
Рубин
1' - 90'
86'
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2025
Рубин
1' - 90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Генгам
0 : 4
23.08.2025
Ред Стар
58' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 2
20.09.2025
Рубин
1' - 90'
86'
