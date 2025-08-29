Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
ЦСКА
Вячеслав Корнеев
Статистика
Вячеслав Корнеев - статистика
ЦСКА
25 мая 2007 (18)
#66 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
29.08.2025
Балтика (мол)
46' - 90'
68'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
29.08.2025
Балтика (мол)
46' - 90'
68'
