Вячеслав Корнеев - статистика

ЦСКА
25 мая 2007 (18)
#66 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
29.08.2025
Балтика (мол)
46' - 90'
68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
29.08.2025
Балтика (мол)
46' - 90'
68'
Главные новости
