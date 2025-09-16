Введите ваш ник на сайте
Робинио Ваз
Статистика
Робинио Ваз - статистика
Марсель
17 февраля 2007 (18)
#34 | Нападающий
185 см
Франция | Гвинея-Бисау
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
2 : 1
16.09.2025
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
31.08.2025
Марсель
85' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
5 : 2
23.08.2025
Париж
74' - 90'
90'
88'
