Робинио Ваз - статистика

Марсель
17 февраля 2007 (18)
#34 | Нападающий
185 см
Франция | Гвинея-Бисау
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
2 : 1
16.09.2025
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
31.08.2025
Марсель
85' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
5 : 2
23.08.2025
Париж
74' - 90'
90'
88'
Главные новости
