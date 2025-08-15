Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Динамо - Спартак
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. МФЛ
Команды
Акрон - Академия им. Коноплева
Виктор Саранчуков
Статистика
Виктор Саранчуков - статистика
Акрон - Академия им. Коноплева
25 января 2007 (18)
#48 | Нападающий
186 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 19 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
15.08.2025
Балтика (мол)
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон - Академия им. Коноплева
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 19 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
15.08.2025
Балтика (мол)
1' - 90'
Главные новости
Разъяренные фанаты «Спартака» слили в публичный доступ телефона судьи матча с «Динамо»
18:21
Видео
«Скандал в чистом виде»: экс-глава российских судей заявил, что «Динамо» забило «Спартаку» не по правилам
18:12
Фото
Станковича удалили в конце 1-го тайма матча «Динамо» – «Спартак»
17:47
13
Видео
Динамовец Бителло оформил дубль против «Спартака»
17:37
39
Видео
«Спартак» открыл счет в дерби с «Динамо» после жуткой ошибки Зайнутдинова
17:14
9
Заявление «Барсы» о травме самого дорогого игрока мира
17:06
Стало известно, кто возглавит «Ростов» после второго пришествия Саввиди
16:45
1
РПЛ. Дубль Боселли принес «Пари НН» победу над «Оренбургом» (3:1) в Саранске
16:00
1
Станкович выпустил новичков-защитников в старте на «Динамо»
15:41
9
Видео
Шикарный гол Олусегуна ножницами в ворота «Оренбурга»
15:28
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: